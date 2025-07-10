Жительницы Белгородской и Брянской областей были ранены в результате атаки БПЛА

Две женщины пострадали в Белгородской и Брянской областях в результате атак БПЛА. Об этом сообщили губернаторы регионов Вячеслав Гладков и Александр Богомаз в своих Telegram-каналах.

В Белгородской области в поселке Новосадовый местная жительница пострадала при падении обломков сбитого беспилотника. По предварительным данным, она получила закрытую черепно-мозговую травму. Ее госпитализировали.

В Брянской области женщина была ранена в селе Подывотье. Ее также госпитализировали. Других подробностей не приводится.