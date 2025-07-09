В Киргизии ликвидировали телеканал «Апрель» за сарказм и мимику ведущих

Октябрьский районный суд Бишкека ликвидировал телеканал «Апрель» по иску Генпрокуратуры Киргизии. Поводом для этого стала «деструктивная деятельность» канала. О решении суда сообщили в Telegram-канале «Апреля».

Телеканал, по мнению прокуратуры, подрывал авторитет местных властей. «Негативное наслоение отрицательной информации сопровождающейся сарказмом, насмешками, видео коллажем, экспрессивной речью и мимикой ведущих телеканала... ведет к восприятию действующей власти Кыргызской Республики в невыгодном свете»,— указывал надзор в исковом заявлении, выдержки из которого привел «Апрель». Это, по мнению прокуратуры, по итогу могло спровоцировать массовые беспорядки в стране.

Адвокат «Апреля» Акмат Алагушев сообщил, что на суде прокурор не назвал законов, которые нарушила редакция. «Мы спросили, какие нормы закона нарушил "Апрель" или "Апрель ТВ" как СМИ... Ответа не было»,— заявил господин Алагушев.

Телеканал был создан в апреле 2018 года сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, пишет «Интерфакс». Месяц назад суд в Киргизии заочно приговорил бывшего президента к 11 годам 6 месяцам лишения свободы. Суд постановил конфисковать его имущество и лишить всех госнаград. Господина Атамбаева признали виновным в незаконном получении земельных участков, коррупции и организации массовых беспорядков.