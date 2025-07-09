До пятницы в Сочи прогнозируют сильную жару

В Сочи и федеральной территории Сириус сохраняется сильная жара — по данным экстренных служб, температура воздуха может достигать +37 градусов, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале. В то же время синоптики предупреждают о резком ухудшении погодных условий в конце недели: к прибрежной части региона приближается холодный фронт, который может вызвать грозы, ливни и смерчи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

По данным оперативных служб курорта, до конца дня 9 июля, а также в дневные и вечерние часы 10 и 11 июля температура воздуха в городе и на территории ФТ Сириус поднимется до +37 градусов. В связи с этим горожанам и гостям курорта рекомендовано ограничить пребывание на солнце, носить головные уборы, соблюдать питьевой режим и избегать перегрева. Особое внимание предлагается уделить людям с хроническими заболеваниями. Также напоминается о запрете на разведение костров и сжигание мусора. В случае чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номеру 112.

Тем временем специалисты предупреждают о предстоящем ухудшении метеоусловий. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что к рубежу 12–14 июля в регион сместится холодный фронт, связанный с окончанием жаркой погодной фазы. По его словам, на территории Сочи в эти дни практически неизбежны сильные грозы, обильные ливни и смерчи над морем. Он отметил, что накануне фронта сохранится спокойная и теплая погода, благоприятная для отдыха.

В Краснодарском крае с 8 по 11 июля продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с аномально высокой температурой. В степных районах региона воздух может прогреваться до +33…38 градусов, а местами — до +40 градусов.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю распространило информацию о сохранении высокого уровня угрозы природных пожаров. В ряде районов действует четвертый класс пожарной опасности, что связано с длительной засухой и высокой температурой воздуха. Жителей региона просят соблюдать меры предосторожности в природной среде.

Мария Удовик