Осужденный по делу «Цапков» житель Кущевского района Кубани погиб в зоне СВО

Андрей Быков, ранее осужденный по делу банды «Цапков», погиб в зоне СВО. Как сообщает «Ъ», родственников проинформировали о его гибели в начале недели, тело доставили в морг Ростова-на-Дону. Местом захоронения займутся в станице Кущевской Краснодарского края, где проживает его семья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Кондратов, Коммерсантъ Фото: Владимир Кондратов, Коммерсантъ

По информации издания, Андрей Быков заключил контракт с Министерством обороны в сентябре 2023 года, что дало ему право на помилование. В ноябре того же года он получил тяжелое ранение и проходил лечение в госпитале Донецка. После восстановления вернулся в зону боевых действий и продлил контракт еще на один год. Весной 2025 года он перестал выходить на связь, и вскоре стало известно о его пропаже без вести.

Андрей Быков был первым из участников «цапковской» группировки, кто признал вину и получил приговор. В декабре 2011 года суд назначил ему 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. По версии следствия, он принимал участие в одном из самых резонансных преступлений группировки — убийстве 12 человек в доме семьи Аметовых в ноябре 2010 года. При этом сам он не участвовал в расправе, а наблюдал за обстановкой снаружи.

Жители Кущевской подтверждают, что в юности Андрей Быков проживал в доме семьи Цапков и работал личным водителем Надежды Цапок, которую называл приемной матерью. Она, как отмечается, навещала его во время лечения в госпитале, а их совместные фотографии появлялись в местных пабликах.

Группировка «Цапков» действовала в Краснодарском крае и Ростовской области с 1999 по 2010 год. По приговору 2013 года ее участников осудили за 19 убийств, похищения, вымогательства и другие тяжкие преступления. Несколько фигурантов приговорили к пожизненному лишению свободы.