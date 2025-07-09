Стала известна стоимость билетов на первый рейс в Геленджик

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажи билетов на рейсы из Москвы в Геленджик. Первый вылет запланирован на 18 июля, следует из данных сайта авиаперевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Аэродинамика» Фото: ГК «Аэродинамика»

По данным «РИА Новостей», около 18:20 мск стоимость билетов из Москвы в Геленджик составляла 17,8 тыс. руб. Сейчас, согласно актуальным данным сайта авиакомпании, билет стоит 35,4 тыс. руб.

Перелет будет выполнен на самолете Airbus A320. Время в пути составит 3 часа 55 минут.

Информацию о возобновлении работы воздушной гавани на юге подтвердил Минтранс. По данным авиакомпании «Аэрофлот», с 25 июля полеты станут ежедневными.

Алина Зорина