Продажи дорожно-строительной техники в России упали на 41%

Рынок дорожно-строительной техники (ДСТ) продолжает сокращаться: за январь—май продажи упали на 41,3% в годовом выражении, до 18,4 млрд руб., сообщили «Ъ» в «Росспецмаше». Основные причины, по словам экспертов,— спад в жилищном и дорожном строительстве, высокая ключевая ставка и конкуренция с китайскими производителями.

Наибольшее падение зафиксировано в сегментах кранов-трубоукладчиков (–75%), телескопических погрузчиков (–90%) и катков (–75%). Рост показали только экскаваторы (+15%) и краны-манипуляторы (+31%).

«Отечественные производители значительно сократили, а многие — остановили инвестиционные программы. Предприятия ищут возможности сохранить свои коллективы и компетенции»,— добавляют в «Росспецмаше». Давление на рынок усиливают лизинговые компании, распродающие подержанную технику: их запасы оценивают в 5–7 тыс. единиц.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Строительная техника окопалась».