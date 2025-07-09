Аэропорт Геленджика возобновит работу с ограничением до трех рейсов в день

Аэропорт Геленджика готов к возобновлению работы. Как сообщил генеральный директор предприятия Иван Таранченко, на первом этапе авиагавань сможет обслуживать не более трех регулярных рейсов в день, написал в своем Telegram-канале глава города-курорта Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«Сейчас мы готовимся к приему пассажиров и одновременно — к открытию вокзального комплекса. Важно, чтобы это происходило с учетом всех требований безопасности — это приоритетная задача, которая отрабатывается совместно с правоохранительными органами»,— отметил господин Таранченко.

Гендиректор воздушной гавани добавил, что аэропорт технически готов принять пассажирские рейсы в существующих условиях: «Я думаю, что на первом этапе мы будем обслуживать одновременно не более трех рейсов. Тем не менее считаю это серьезным достижением — наш город станет вторым на побережье после Сочи, куда вновь начнутся перевозки».

По его словам, уже поступают обращения от авиакомпаний. Как только будет подтверждено расписание полетов, откроются продажи билетов.

«Это долгожданная и хорошая новость для всех жителей Геленджика. Мы помним, что ранее пассажиропоток в аэропорту превышал 1 млн человек в год — и это совершенно другой уровень транспортной логистики и самого курорта»,— подчеркнул господин Таранченко.

По информации Росавиации, аэропорт Геленджика возобновит работу в ближайшее время. В городе ожидают, что возвращение регулярного авиасообщения станет серьезным фактором роста туристической привлекательности и развития региональной инфраструктуры. Полное обновление объектов авиагавани планируется завершить к концу 2025 года.

Новый аэровокзал был построен в 2021 году, что позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.

Мария Удовик