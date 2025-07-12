Цезарь нарицательный
В каких ипостасях римский диктатор появлялся в заметках “Ъ”
В июле 100 года до н. э. родился государственный деятель Древнего Рима, полководец и поэт Гай Юлий Цезарь. Его личность окружают мифы, о которых до сих пор спорят ученые: от подлинности дошедших до наших дней имени и внешности до легенд о феноменальной работоспособности. Вспоминаем, в каком контексте о правителе Римской империи писали в ИД «Коммерсантъ».
Фото: Игорь Гордеев / Wikipedia
Цезарь и цифровизация
«Интернет пожирает время с огромной скоростью. Отвлекаешься на разные мелочи, в итоге все остальное делаешь медленнее, чем если бы у тебя не было Интернета. Конечно, можно быстро найти необходимую информацию, отправить между делом письмо другу и так далее, но это иллюзорная экономия. Я думаю, что Юлий Цезарь, живи он в нашу эпоху, делал бы несколько дел одновременно по старинке — без Интернета».
Федор Павлов-Андреевич, главред еженедельника «Молоток» в интервью журналу «Коммерсантъ-Власть», 27 декабря 2000 года.
Цезарь и автомобилисты
«Совсем другое дело, когда водитель впереди идущей машины чувствует себя Юлием Цезарем и пытается делать сразу несколько дел. Включается "стрелка", он трогается с места, но едет медленно, и траектория его перекрывает сразу несколько рядов. Ведь он говорит по телефону, который то перекладывает из руки в руку, то прижимает плечом к уху, ибо рук явно не хватает — надо крутить руль, переключаться, кроме того, у многих есть потребность при беседе еще и жестикулировать. Со стороны это напоминает первую попытку прожонглировать тремя апельсинами. Но что хорошо в цирковом училище, плохо на дороге...»
В материале «Дорожная ярость» журнала «Автопилот», 15 июня 2001 года.
Цезарь и уличная торговля
«Она полная противоположность магазинной. У вас нет даже времени задуматься о необходимости покупки. Это как игра "махнемся не глядя". Вы деньги — вам товар. Такой подход рассчитан на клиентов, одержимых покупками как таковыми. Потому что у тех, кто сидит за рулем собственного автомобиля, есть все что нужно — в пределах тех сумм, что просят уличные торговцы. Зато, делая покупки в машине, вы можете почувствовать себя Юлием Цезарем — делаете как минимум три дела одновременно: управляете автомобилем, скучаете и совершаете шоппинг».
В материале «Операторы машинного доения» журнала «Автопилот», 15 ноября 2001 года.
Цезарь и предки французов
«Как следовало из рецензий на книгу "Клянусь Тутатисом" (Тутатис — один из богов древних кельтов), галлы, от которых ведут свое происхождение гордые французы, которым посвящены тома научных работ и о приключениях которых дети всего мира узнают из комиксов, мультиков и фильмов про героя Астерикса, никогда не существовали. Их, по мнению профессора Гудино (ведущий специалист по истории Франции профессор Кристиан Гудино.— “Ъ”) выдумал оккупант Юлий Цезарь, который, желая закрепить свою славу великого полководца, придумал и Галлию, и населявший ее воинственный и смелый народ. На самом деле на территории нынешней Франции жили раздробленные, не очень воинственные и даже немного трусоватые племена, победить которых Юлию Цезарю не стоило особого труда».
В материале «Понаехали тут» журнала «Коммерсантъ-Власть», 9 апреля 2002 года.
Цезарь и алопеция
«Одним из первых, кто распознал истинный характер Гая Юлия Цезаря, до поры искусно скрываемый под маской учтивости, был Цицерон. Он как-то заметил, что во всем образе жизни и поступках энергичного, уверенного в себе аристократа явно сквозят тиранические устремления <…> Дело-то было всего лишь в том, что Цезарь очень рано начал лысеть. Над чем потешались не только недоброжелатели, но даже солдаты его армии. Чтобы скрыть недостаток, полководец и стал старательно зачесывать поредевшие волосы с темени на лоб. А позже, уже будучи окруженным всеми мыслимыми и немыслимыми почестями, Цезарь по этой же причине с особым удовольствием пользовался правом постоянно носить лавровый венок».
В материале «Божественный» журнала «Домовой», 4 ноября 2002 года.
Цезарь и нежность
«В Египте народ не целовал никого, кроме статуй богов. Вполне понятно, чем Юлий Цезарь завоевал Клеопатру».
В материале «Переливание жидкостей» журнала «Молоток», 13 сентября 2004 года.
Цезарь и политтехнологии
«Итак, ради того, чтобы не обирать подданных, иметь средства для обороны, не обеднеть, не вызвать презрения и не стать поневоле алчным, государь должен пренебречь славой скупого правителя, ибо скупость — это один из тех пороков, которые позволяют ему править. Если мне скажут, что Цезарь проложил себе путь щедростью и что многие другие благодаря тому, что были и слыли щедрыми, достигали самых высоких степеней, я отвечу: либо ты достиг власти, либо ты еще на пути к ней. В первом случае щедрость вредна, во втором — необходима. Цезарь был на пути к абсолютной власти над Римом, поэтому щедрость не могла ему повредить, но владычеству его пришел бы конец, если бы он, достигнув власти, прожил дольше и не умерил расходов».
В материале «О щедрости и бережливости» журнала «Коммерсантъ-Власть», отрывок из трактата «Государь» Никколо Макиавелли, 24 января 2005 года.
Цезарь и коллекционеры
«Впрочем, первыми настоящими коллекционерами все-таки стали куда более поздние владыки — римские императоры. Драгоценных произведений искусства за предшествующие века накопилось немало; из-за многочисленных войн они превратились в довольно оживленно циркулирующий фонд, но самое ценное все равно оседало в Риме. "Резные камни, чеканные сосуды, статуи, картины древней работы он всегда собирал с увлечением",— пишет Светоний о Юлии Цезаре».
В материале «Вся королевская дичь» журнала «Коммерсантъ-Власть», 5 сентября 2005 года.
Цезарь и исторические аксиомы
«Впрочем, и в развитых странах сегодняшний день влияет на восприятие прошлого. Возникновение, скажем, моды на феминизм немедленно аукается появлением на Западе целых библиотек про роль женщины в истории. Но меняющаяся мода не ведет к пересмотру базовых фактов большой истории. Картина прошлого все время усложняется, наши сантименты по поводу прошлого могут варьироваться, но Юлий Цезарь не перестанет от этого быть Юлием Цезарем, а битва при Креси ни при каком режиме не съедет с 26 августа 1346 года. Есть некий дремотный ареал базового знания, который не может подвергаться ревизии».
В материале «Смутные перспективы прошлого» приложения Weekend, 21 декабря 2007 года.
Цезарь и недвижимость
«Крошечная "вилла" площадью 75 кв. м в районе Marina Piccola может стоить и €1 млн, и много больше. Конечно, вы можете найти что-то и тысяч за сто — в отдаленной части острова. Но, как говорил Юлий Цезарь, лучше быть первым в галльской деревушке, чем последним в Риме. И последним на Капри, добавим мы».
В материале «Италия для проживания» журнала «Коммерсантъ-Деньги», 8 сентября 2014 года.
Цезарь и электорат
«"Зрелища он устраивал самые разнообразные: и битву гладиаторов, и театральные представления по всем кварталам города и на всех языках, и скачки в цирке, и состязания атлетов, и морской бой. <...> На все эти зрелища отовсюду стеклось столько народу, что много приезжих ночевало в палатках по улицам и переулкам; а давка была такая, что многие были задавлены до смерти, в том числе два сенатора".
Эти цитаты из Светония, повествующие о Юлии Цезаре, хрестоматийны. Не менее хрестоматийна и сама практика дарения властью праздников, зданий, вещей, еды и денег городу и горожанам. Гениальный Цезарь тут не отличается от безумного Каракаллы, а средневековые герцоги и короли, абсолютные и конституционные монархи не отличаются от римских императоров».
В спецпроекте «Как устроен город» приложения Weekend, 8 сентября 2017 года.
Цезарь и чтение
«Мы жалуемся, что дети не читают. Они читают — просто не так, как мы привыкли. На молодое поколение всегда жалуются. Еще Юлий Цезарь сказал: "Куда катится Рим!"».
Художник Игорь Олейников в интервью “Ъ”, 17 мая 2018 года.
Цезарь и автопром
«Недалеко от озера Тахо маршрут пролегает через реку, которую первые поселенцы назвали Рубиконом в честь реки, которую когда-то форсировал Юлий Цезарь, что дало человечеству идиому, обозначающую решительные действия. Собственно, руководство по пользованию Jeep Wrangler как раз и призывает ничего не бояться: "Медленно заезжайте колесом на камни, а затем так же медленно сползайте с них. Услышав скрежет, не паникуйте. Защита днища и боковая защита порогов возьмут удар на себя"».
В материале «Кубик Рубикон» журнала «Автопилот», 25 сентября 2018 года.
Цезарь и кулинария
«Осажденные римским легионом галлы послали врагу петуха — символ своей воинской доблести. А Цезарь в ответ пригласил их на ужин. Петух был убит и приготовлен, смысл тут, конечно, лежит на поверхности, но есть и второй, скрытый: "Мы — цивилизованный народ и умеем готовить тонкие блюда, а вы — варвары". Так был получен урок дипломатии и кулинарии, которые во Франции с тех пор идут рука об руку».
В материале «Весь в белом» журнала «Огонек», 11 марта 2019 года.