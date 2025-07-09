Гендиректор соцсети X Линда Яккарино уходит в отставку

Генеральный директор X Corp. Линда Яккарино объявила, что уходит из компании. Она проработала в корпорации Илона Маска чуть более двух лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Линда Яккарино

Фото: Nathan Howard / Reuters Линда Яккарино

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Когда мы с Илоном Маском впервые заговорили о его видении X, я знала, это будет шанс, который выпадает раз в жизни,— выполнить выдающуюся миссию этой компании. Я невероятно благодарна ему за то, что он доверил мне задачу защищать свободу слова, управлять компанией и превратить X в приложение для всего»,— написала госпожа Яккарино в соцсети X.

Линда Яккарино стала гендиректором X Corp. в мае 2023 года. До этого она больше 11 лет проработала в NBCUniversal, где была главой отдела глобальной рекламы и партнерства.

Уход госпожи Яккарино совпал по времени с очередным скандалом вокруг корпорации Илона Маска. Выяснилось, что созданная компанией Маска xAI нейросеть Grok после вышедшего на днях обновления в своих ответах на запросы пользователей стала использовать антисемитскую риторику и хвалить Гитлера. На многочисленные жалобы пользователей в xAI ответили, что они «приняли меры по блокировке высказываний, связанных с разжиганием ненависти и вражды».

Кирилл Сарханянц