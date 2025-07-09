В Ростовской области может появиться собственное управление морского транспорта

Создание собственного управления речного транспорта в Ростовской области может принести региону экономическую выгоду. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на генерального директора Таганрогского порта Виктора Чертова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Господин Чертов считает, что новая структура поможет возместить потери в портах Таганрогского залива и Азова, произошедшие в последние три года. Для ее создания есть вся необходимая инфраструктура.

Он отметил, что ситуация с падением грузооборота началась тогда, когда Азовское подразделение «Росморпорта» стало филиалом Азово-Черноморского бассейнового филиала «Росморпорта». В результате чего в вышеуказанных портах грузооборот снизился на до 80%.

Наталья Белоштейн