С 25 июля полеты в Геленджик будут ежедневными

Полеты авиакомпании «Аэрофлот» в Геленджик с 25 июля станут ежедневными. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

18 июля возобновляются регулярные рейсы из Москвы в Геленджик. Полеты будут выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес. Продажа авиабилетов откроется сегодня. 6 августа планируют добавить второй рейс, который с 8 августа и до середины сентября будет выполняться каждый день.

По данным Росавиации, воздушная гавань готова к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля. Регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что информацию о возобновлении работы воздушной гавани на юге подтвердил Минтранс. Аэропорт не принимал воздушные суда с 2022 года.

Алина Зорина