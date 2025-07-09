Цена помощи

Бывшая помощница судьи Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Марианна Майкоглуян признана виновной в посредничестве при передаче взятки судье Евгению Кувинову. Ей назначено шесть лет колонии общего режима. Отбывать наказание осужденная будет после достижения ее детьми 14-летнего возраста. Фигурантка признала вину, ее защита не намерена обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Ростов», Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону признал бывшую помощницу судьи Железнодорожного райсуда Марианну Майкоглуян виновной в двух эпизодах посредничества при передаче взятки (ч.3 ст.30, ч.4 ст.291.1 УК РФ). Ей назначено шесть лет колонии общего режима и штраф 1,5 млн руб. Отбывать наказание осужденная будет после достижения ее двумя детьми 14-летнего возраста.

Согласно материалам дела, Марианна Майкоглуян хотела помочь своему знакомому, бывшему сотруднику ДПС Араму Мелкумяну, которого с апреля 2021 года по апрель 2022-го судили в Аксайском районном суде за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и грабеж (ч. 1 ст. 161 УК РФ). По версии следствия, 1 марта 2021 года инспектор при исполнении обязанностей похитил имущество гражданина.

С сентября по декабрь 2021 года в селе Чалтырь в кафе «Надежда» Арам Мелкумян передал Марианне Майкоглуян 2,4 млн руб. Эти деньги предназначались судье Железнодорожного райсуда Ростова Евгению Кувинову.

«Судья обещал Мелкумяну добиться возвращения уголовного дела в прокуратуру и его последующего прекращения. Однако это был обман — Кувинов не мог повлиять на ход дела инспектора»,— отметил источник «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах. По данным портала «Право.ру», Евгений Кувинов вернул деньги, когда его обман стал очевидным.

О том, что Евгения Кувинова подозревают в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) стало известно в сентябре 2024 года, когда Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела. Евгений Кувинов скрылся от следствия.

Марианна Майкоглуян скрываться не стала, она активно способствовала расследованию преступления, признала вину и раскаялась.

«Приговор обжаловать не намерены, считаем его законным и обоснованным», — сообщил «Ъ-Ростов» адвокат осужденной Дмитрий Ужитчак.

Евгений Кувинов был назначен судьей Железнодорожного районного суда в 2018 году. Региональная квалификационная коллегия судей прекратила его полномочия и лишила квалификационного статуса в 2022 году за грубые процессуальные нарушения при рассмотрении уголовных дел.

Кристина Федичкина