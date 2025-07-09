Под критерии ресторанов могут не попасть 10% заведений в жилых домах Петербурга

После принятия Заксобранием Санкт-Петербурга закона, предусматривающего ограничение времени торговли алкоголем в заведениях площадью менее 50 кв. м, расположенных в многоквартирных домах, под критерии реестра ресторанов рискуют не попасть от 200 до 300 таких точек. Об этом заявил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Смольного Александр Ситов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Кучеров / «Коммерсантъ-СПб» Фото: Андрей Кучеров / «Коммерсантъ-СПб»

«Это около 10% тех предприятий общепита, которые могут не попасть под эти критерии»,— цитирует господина Ситова ТАСС.

По словам главы КППИиТ, значительная часть из этих 10% — это «маскирующиеся бары», которые на самом деле таковыми не являются. «Какие-то налоги они уплачивают, но балансируют на грани магазин-бар и получают от этого, так скажем, дополнительную выгоду, используя лазейки в законодательстве. Сейчас как раз эта лазейка убирается»,— подчеркнул представитель Смольного.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в окончательном чтении так называемый «закон о наливайках» на внеочередном заседании 28 мая. Новые нормы начнут действовать с 1 сентября 2025 года во всех районах города.

Подробнее о законе — в материале «Ъ-СПб» «Для бара размер имеет значение».

Андрей Цедрик