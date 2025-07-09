Пакистан хочет возобновить железнодорожное сообщение с Россией

Спецпомощник премьера Пакистана Харун Ахтар Хан сообщил, что власти страны хотят запустить прямое железнодорожное сообщение с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Правительство Пакистана планировало запустить первый поезд между странами весной 2025 года.

«Есть два проекта, по одному из которых мы подписали соглашение о подготовке технико-экономического обоснования между Узбекистаном, Афганистаном и Пакистаном, чтобы железнодорожное сообщение стало реальностью и было связано с Казахстаном, Белоруссией и Россией и чтобы реализовать все это на основе пилотного проекта»,— сказал Харун Ахтар Хан ТАСС.

По словам спецпомощника, в планах у Пакистана «запустить первый грузовой поезд в Россию». О таком же плане в декабре 2024 года говорил ТАСС министр энергетики Пакистана Аваис Легари. В качестве срока отправления первого грузового поезда в Россию он называл конец марта 2025-го.