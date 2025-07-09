Паслер заявил об открытии участка трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга в июле

Участок трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга откроют в июле, рассказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на пресс-конференции об итогах международной промышленной выставки «Иннопром-2025». «Ездил по этому направлению дважды за этот промежуток времени, стало намного комфортнее, безопаснее и время на дорогу на тех участках, на которых я ездил, сократилось почти в два раза»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Паслер не стал раскрывать стоимость строительных работ на объекте. «Нас всех, автомобилистов, жителей и бизнес, интересует ситуация про завершение»,— пояснил врио губернатора.

Денис Паслер добавил, что в рамках проекта «идет полным ходом организационная работа» по продлению трассы в сторону Тюмени. «Один раз я проехал, посмотрел, как движется, все заинтересованы в этой дороге, понимаем, какой едет пассажирский и грузовой трафик»,— сказал он.

Строительство скоростной трассы М-12 началось в 2020 году. Протяженность дороги от Екатеринбурга до Казани составит около 800 км, до Москвы — порядка 1,6 тыс. км. После завершения связки между М-12 и участком Дюртюли — Ачит власти планируют начать работы по продлению трассы до Тюмени. Стоимость проезда по дороге, которая проходит по территории Свердловской области, составит 300 руб. для мотоциклов и легковых автомобилей, 450 руб. — для микроавтобусов, 600 руб. — для небольших грузовиков и автобусов, 900 руб. — для фур и автобусов большой вместимости.

Василий Алексеев