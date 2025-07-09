ТЦ «Гринвич» частично возобновит работу по решению суда

В Екатеринбурге возобновят работу торгового центра «Гринвич», после того как управляющая компания ТЦ «Итс Групп» обжаловала постановление суда о приостановке деятельности торгового центра. Решение об отмене обеспечительных мер было принято 9 июля, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Ленинского районного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Напомним, «Гринвич» временно приостановил работу с 30 июня. По данным торгового центра, данная мера необходима для интеграции инженерных и противопожарных систем безопасности, так как введенные в разные годы очереди ТЦ требуют объединения в единую структуру. Однако в главном управлении федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Свердловской области сообщили, что «Гринвич» закрыли из-за нарушений требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.

«Обеспечительные меры в части приостановления деятельности торгового центра “Гринвич” сняты кроме объектов общественного питания, кинозалов и игровых зон», — уточнили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда.

По данным Telegram-канала «Антитеррор Урал», врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил, что пожар на крыше ТЦ в апреле показал необходимость проверки пожарной безопасности. «Сегодня “Гринвич” готов возобновить свою работу в соответствии с нормами безопасности. В течение следующих трех месяцев будет осуществляться регулярный мониторинг всех систем комплекса», — сообщил глава региона.

Полина Щуцкая