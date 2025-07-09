Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов блогера Арега Щепихина

Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов блогера и предпринимателя Арега Щепихина. В июне его арестовали его по делу о призывах к экстремизму и возбуждении ненависти. Задержанию предшествовало похищение Арега Щепихина чеченскими силовиками в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Вечером 3 июня СМИ сообщили о похищении 39-летнего Арега Щепихина на Ярославском вокзале. Пятеро неизвестных увезли его на черном Mercedes. Министр Чечни по нацполитике Ахмед Дудаев назвал произошедшее задержанием, произведенным чеченскими правоохранителями. Причина — призывы бизнесмена к «этническим чисткам и нацизму», а также его высказывания, «оскорбляющие религию и Бога», говорил господин Дудаев.

По данным «Ъ», в похищении бизнесмена на Ярославском вокзале участвовали сотрудники управления Росгвардии по Чечне и еще трое гражданских. Их после попадания видео с похищением в СМИ доставили в управление МВД на станции Москва-Ярославская. СКР квалифицировал их действия по статьям о похищении (ст. 126 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

5 июня СКР сообщил, что в публичных высказываниях Арега Щепихина выявлены «признаки побуждения к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному/этническому признакам». На следующий день Замоскворецкий суд Москвы отправил господина Щепихина под стражу на два месяца. В отношении него возбуждены дела по ч. 2 ст. 280 УК (экстремизм) и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти по признакам пола, расы, национальности).

Подробнее — в материале «Ъ» «Сядут все».

Полина Мотызлевская