Губернатор Орловской области сообщил о «видеофейке» с его изображением

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил о распространении в интернете дипфейка, на котором он якобы сообщает о возможности попадания вражеских БПЛА в самолеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«К счастью для нас, противник даже не удосужился проверить, что в Орле с 2009 года не работает аэропорт, а сейчас небо над регионом полностью закрыто для гражданской авиации»,— написал господин Клычков в Telegram-канале.

В мае власти Ульяновской области заявили о распространении дипфейка, на котором губернатор региона Алексей Русских сообщает о приостановке производства на Механическом заводе в Ульяновске из-за забастовки рабочих.

1 июля замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин рассказал, что за прошедшие полгода надзорное ведомство заблокировало 67 фейковых интернет-страниц органов госвласти и их представителей.