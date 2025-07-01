РКН с начала года произвел более 15 тыс. блокировок за разжигание вражды

Роскомнадзор с января ограничил доступ к более чем 15 тыс. интернет-ресурсов, отдельных сообществ, каналов, а также материалов, направленных на разжигание межнациональных и межконфессиональных конфликтов на территории России. Об этом сообщил замглавы надзорного ведомства Вадим Субботин.

Он объяснил, что некоторые заблокированные ресурсы использовались для инициирования протестных мероприятий, связанных с выборами. Часть блокировок относилась к материалам, пропагандирующим сепаратистскую повестку.

«Также за прошедшие полгода ограничена деятельность 67 фейковых интернет-страниц органов государственной власти и их представителей, созданных для введения в заблуждение наших граждан, а также сбора их персональных данных»,— сказал господин Субботин на заседании в Совете федерации (цитата по «РИА Новости»).

Замглавы РКН добавил, что ведомство использует автоматизированную систему безопасности. На данный момент с ее помощью заблокировано уже более 1 млн запрещенных в России информационных ресурсов.