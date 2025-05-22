Чиновники опровергли сообщения о забастовке на Механическом заводе в Ульяновске

Видео о приостановке производства на Механическом заводе в Ульяновске, записанное якобы от лица губернатора Алексея Русских, является дипфейком. Об этом сообщает Центр управления регионом (ЦУР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

«Не верьте! Это фейк! Видео сгенерировано с использованием технологий искусственного интеллекта и не соответствует действительности!»— говорится в сообщении.

Чиновники призвали жителей Ульяновской области не поддаваться на провокации. Также они попросили администраторов и владельцев информационных ресурсов не публиковать подобные материалы.

Перед этим в сети распространилось видео о том, что на Механическом заводе в Ульяновске якобы было приостановлено производство из-за забастовки рабочих, которым, как утверждается в видео, не платили зарплату.

Георгий Портнов