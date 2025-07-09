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В Краснодаре маршрутный автобус сбил пенсионерку

Сотрудники полиции проводят проверку из-за наезда автобуса на пенсионерку на улице Дзержинского в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно предварительным данным, 50-летний кыргызстанец, управляя маршрутным автобусом, высадил пассажиров в неположенном месте. Когда одна из женщин начала переходить дорогу, водитель сбил ее.

78-летнюю пострадавшую доставили в больницу с различными травмами. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Алина Зорина

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