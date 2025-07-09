Еще один российский футбольный клуб подозревается в подкупе арбитров

Еще один российский футбольный клуб подозревается в подкупе судей с целью влияния на результат матча. Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс».

По информации журналиста издания Максима Алланазарова, скоро «могут всплыть» несколько фамилий (судей — ''Ъ'') и один из клубов, которые подозреваются «в сомнительных делах». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, уточнив, что у МВД есть «есть прямые доказательства (звонки, переписки, транзакции) противоправных действий арбитров».

8 июля был задержан судья Богдан Головко, который подозревается в неправомерном влиянии на результаты матчей. Он может быть связан с задержанными ранее руководителями московского «Торпедо» — Леонид Соболев и Валерий Скородумов. В их отношении возбуждено дело по ч. 2 ст. 184 УК РФ об «оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, совершенного организованной группой».

Таисия Орлова