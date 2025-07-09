В Сальском районе в ДТП с участием трех автомобилей погибли два человека

Утром 9 июля на 50 км автодороги Егорлыкская — Сальск в Сальском районе при столкновении трех автомобилей погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Водитель автомобиля Hyundai Accent выехал на встречную полосу и задел Renault Logan. Продолжая движение по инерции, Hyundai столкнулся со встречным автомобилем Ford Focus.

В результате аварии 56-летняя женщина-пассажир автомобиля Ford Focus и 43-летний водитель Hyundai Accent скончались в медицинском учреждении. 61-летний водитель автомобиля Ford Focus госпитализирован. 4-летнему пассажиру оказана разовая медицинская помощь.

Наталья Белоштейн