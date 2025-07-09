В Каневском районе загорелась молочная ферма

В Каневском районе Краснодарского края произошло возгорание молочной фермы на площади 180 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре поступило около 11:29 мск. По прибытии на место огнеборцы установили, что произошло возгорание силосной ямы. В 12:03 огонь локализовали.

В 12:20 открытое горение потушили. В ликвидации пожара участвовали шесть человек личного состава МЧС и две единицы техники.

Алина Зорина