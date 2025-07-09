Цены производителей в Китае снижаются из-за слабого роста и тарифных войн

По итогам июня цены производителей в Китае снизились на 3,6% в годовом исчислении. Это стало рекордным снижением за последние два года и, по мнению аналитиков, говорит об усилении дефляционного давления на экономику КНР. Опрошенные Лондонской фондовой биржей (LSEG) аналитики ожидали в июне более скромного снижения цен производителей — на 3,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Go Nakamura / File Photo / Reuters Фото: Go Nakamura / File Photo / Reuters

Эксперты объясняют ускорение дефляции тем, что и без того слабый экономический рост и низкий внутренний потребительский спрос, ставшие последствиями пандемии COVID-19, усугубились растущей напряженностью в торговых отношениях с США и тарифными войнами.

«Сейчас слишком рано говорить о завершении дефляции. Сектор недвижимости еще очень слаб, а меры властей по борьбе с избыточной конкуренцией компаний (которая толкает цены вниз.— “Ъ”) находятся на слишком ранней стадии»,— цитирует телеканал CNBC президента управляющей компании Pinpoint Asset Management Чжан Чживэя.

Подробности — в материале «Экономика КНР подает противоречивые сигналы».

Евгений Хвостик