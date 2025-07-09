Жара утроила количество смертей в Европе

Если бы не изменение климата, которое провоцирует экстремальные погодные явления, число жертв недавней аномальной жары в Европе было бы почти в три раза меньше. Такой вывод сделали европейские ученые в рамках научного проекта World Weather Attribution.

Ученые изучили данные по числу смертей в 12 крупных европейских городах в период с 23 июня по 2 июля, когда в Европе фиксировали аномальную жару с температурами за 40°С. По оценкам ученых, в 2,3 тыс. случаев смерти были связаны с жарой и ее последствиями для здоровья. При этом ученые указывают, что, если бы не было глобального потепления, которое нагревает планету и делает жару экстремальной, 1,5 тыс. человек из этих 2,3 тыс. остались бы живы.

Как отмечается, для исследования ученые использовали реальные данные о смертности от жары с искусственно смоделированной ситуацией, в которой не учитывались последствия глобального изменения климата.

Наибольшая смертность от последствий глобального потепления среди людей старше 65 лет, на них приходится 88% смертей. По словам одного из авторов исследования, Бена Кларка из Имперского колледжа Лондона, «аномальная жара не оставляет за собой полосу разрушений, как лесные пожары или бури. Их последствия в основном невидимы, но разрушительны. Изменение в 2°С или 3°С может означать разницу между жизнью и смертью для тысяч людей».

Что в ЕС планируют сделать для климата и энергетики к 2030 году, читайте в материале «Европейский климат тронулся к цели».

Алена Миклашевская