Футболист «Лас-Пальмаса» Кириан Родригес во второй раз победил рак

29-летний полузащитник испанского клуба «Лас-Пальмас» Кириан Родригес во второй раз поборол рак и близок к возвращению на поле. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Сегодня утром Кириан завершил медицинское обследование перед началом нового сезона! Он начинает возвращение с присущей ему преданностью делу и заразительной энергией», — говорится в заявлении «Лас-Пальмаса».

В 2022 году Родригесу диагностировали лимфому Ходжкина — злокачественное заболевание лимфатической системы. В январе 2023-го футболист победил болезнь и смог вернуться на поле, однако уже в феврале 2025-го случился рецидив.

Родригес выступает за «Лас-Пальмас» с 2019 года, он является капитаном команды. В сезоне-2024/25 он провел 22 матча в разных трнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами.

Таисия Орлова