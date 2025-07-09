На Кубани скоростной катер столкнулся с водным велосипедом

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта) из-за столкновения скоростного катера с водным велосипедом, вследствие чего пострадал местный житель. Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Западного МСУТ СКР Фото: пресс-служба Западного МСУТ СКР

Согласно предварительным данным, днем 27 июля 2025 года 51-летний житель Краснодарского края управлял катером «Монако-2» и двигался по направлению к поселку Джубга в акватории Черного моря. Там он столкнулся с водным велосипедом под управлением мужчины, который пострадал из-за аварии. Его доставили в больницу.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Алина Зорина