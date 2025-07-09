Доходы выпали из вагона

Крымские железнодорожники, осуществляющие пригородные перевозки пассажиров, не смогли взыскать с властей Крыма межтарифную разницу в 642 млн руб., возникшую из-за установления тарифов ниже экономически обоснованных. Поводом для отказа в компенсации стало отсутствие соглашения, без которого закон не позволяет перечислять бюджетные средства. Эксперты обращают внимание на противоречивую позицию правительства полуострова, которое не отрицает необходимости возместить железнодорожникам их выпавшие доходы, однако не подготовило для этого необходимую правовую базу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Центрального округа отказал ООО «Южная пригородная пассажирская компания» (ЮППК) во взыскании 642 млн руб. убытков с властей Крыма. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Согласно материалам дела, в 2021 году власти республики установили тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня, а компенсацию выпадающих доходов компания не получила.

ЮППК заявила, что в 2019 году заключила с крымскими властями договор на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории полуострова в 2020–2024 годах. Этот договор предусматривает возмещение потерь доходов в случае установления госорганами социальных тарифов.

Представители крымского минтранса и Совмина парировали иск доводом о том, что обязанность по компенсации выпадающих доходов возникает только при наличии заключенного соглашения о предоставлении субсидии, как того требует Бюджетный кодекс РФ. А такого соглашения в 2021 году заключено не было, и соответствующие лимиты в бюджете не были предусмотрены, таким образом, требования истца не имеют правовых оснований.

ЮППК, в свою очередь, считает, что отсутствие соглашения о предоставлении субсидии и бюджетных лимитов не освобождает органы власти от обязанности компенсировать убытки перевозчику. Железнодорожники подчеркивают, что выполняли публичную функцию обеспечения доступности транспортных услуг, которая должна финансироваться из бюджета субъекта РФ, а не за счет перевозчика.

Они уверены, что меры по компенсации выпадающих доходов должны быть реализованы независимо от наличия соглашения о субсидии, поскольку речь идет не о субсидии, а о возмещении убытков.

Арбитражный суд Крыма встал на сторону пассажирской компании, указав, что иным способом восстановить ее нарушенное право невозможно. Но апелляционный и вслед за ним кассационный суды приняли довод крымского минтранса об отсутствии соглашения, которого требует Бюджетный кодекс, и не нашли в действиях властей полуострова несоответствия закону.

При этом Арбитражный суд Центрального округа указал, что субсидия, на которую претендует истец, не является безусловной, и финансовые последствия, связанные с ее неполучением, не могут квалифицироваться как убытки. Вину же госорганов в невыплате компенсаций ЮППК не доказала, поэтому оснований для взыскания нет, говорится в решении. Вместе с тем суд отметил, что закон позволяет компенсировать выпавшие за 2021 год доходы в последующие периоды.

Юрист-транспортник Екатерина Бурнос предположила, что власти Крыма могли не заключить соглашение в связи нехваткой бюджетных средств на покрытие межтарифной разницы в бюджете субъекта.

«В Бюджетном кодексе есть понятие расходных обязательств, которые формируются на основании правовых актов, в том числе и таких соглашений. По-хорошему, когда принимаются нормативные правовые акты, они учитываются в законе о бюджете и становятся бюджетными обязательствами. Но на практике все происходит иначе: имеющийся по факту пул денег просто распределяют между имеющимися госпрограммами. Исходя из этого я и предполагаю, что у властей Крыма просто не хватило денег, чтобы принимать на себя еще одно расходное обязательство по возмещению межтарифной разницы. Все выглядит так, что они как бы не отказываются от этого обязательства, но нормативную базу для его исполнения не подготовили»,— поясняет эксперт.

При этом госпожа Бурнос отмечает, что в таких случаях хозяйствующие субъекты как раз и обращаются в суды для принудительного взыскания — это является обычной практикой.

«Это абсолютно правильно, потому что законом установлен иммунитет бюджета, согласно режиму иммунитета взыскание бюджетных средств возможно только через суд. Однако, исходя из ранее обозначенных позиций Верховного суда, считаю, что доказывать вину госорганов здесь не требовалось, так как идет речь не о возмещении ущерба, а о компенсациях экономических потерь. Нужна была просто экспертиза, которая бы эту сумму подтвердила. Думаю, этот аргумент можно использовать в Верховном суде»,— добавляет она.

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал о том, что в конце минувшего года аналогичное дело властям Севастополя проиграла Крымская железная дорога. КЖД пыталась взыскать с властей города 102 млн руб. убытков, возникших из-за сниженных тарифов на пригородные перевозки пассажиров. Тогда суды указали на решение правительства России, по которому компании эти компенсации положены из федерального, а не из регионального бюджета. Также арбитражи рассудили, что, так как приказ департамента городского хозяйства Севастополя, которым установлен тариф, не был оспорен, а сам тариф определен с применением метода экономически обоснованных затрат, удовлетворять иск железнодорожников нельзя.

Михаил Волкодав