Суд привлек к «субсидиарке» руководителей «ТЮС-СЦБ» в Батайске на 296 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области принял решение о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей и контролирующих лиц обанкротившегося ООО «ТЮС-СЦБ» на сумму более 296,5 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего Андрея Тимошенко, поступившее 4 марта 2025 года, и установил солидарный размер ответственности Евгения Гудимова, Марии Десятниковой, ООО «УК ТЮС» и ООО «Спецтрансстрой».

Евгений Гудимов являлся генеральным директором предприятия с января 2018 года по февраль 2021 года. Мария Десятникова — гендиректор компании со 2 февраля по 29 июля 2021 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТЮС-СЦБ» зарегистрировано в Батайске в 2014 году. Компания занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель — Роман Шленчак. Финансовые показатели предприятия не указаны.

Согласно материалам дела, общий объем непогашенных требований кредиторов из-за недостаточности имущества должника составил 296,5 млн руб. Расчеты с кредиторами на текущую дату завершены.

Ответчики не представили доказательств того, что причиненный кредиторам вред существенно меньше заявленной суммы требований. Руководствуясь принципами справедливости и соразмерности, суд определил солидарную субсидиарную ответственность в полном объеме непогашенных обязательств.

По решению суда, с контролирующих лиц будет взыскано в пользу УФНС России по Ростовской области 143,8 млн руб., в пользу кредитора Василенко С.В. — 7,8 млн руб., а также 144,8 млн руб. в пользу самого ООО «ТЮС-СЦБ».

Компания была признана банкротом Арбитражным судом Ростовской области 2 августа 2021 года.

Тат Гаспарян