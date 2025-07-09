Песков переадресовал в Белый дом вопрос об угрозах Трампа «бомбить Москву»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не может подвердить или опровергнуть подлинность опубликованной CNN аудиозаписи от 2024 года, на которой, как утверждается, президент США Дональд Трамп пересказывает содержание телефонного разговора с Владимиром Путиным. По словам представителя Кремля, в тот период они не созванивались.

На записи слышно, как мужчина, чей голос похож на голос Дональда Трампа, рассказывает спонсорам предвыборной кампании, как отговаривал Владимира Путина от начала военной операции на Украине, а в противном случае угрожал «разбомбить Москву к чертовой матери».

«Дело в том, что тогда не было телефонных разговоров. Ведь речь идет, насколько я понимаю, о периоде, когда Трамп еще не был президентом Соединенных Штатов. Поэтому здесь я вам рекомендую все-таки адресовать ваши вопросы в Белый дом»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

На опубликованной CNN записи мужчина говорит, что Владимир Путин не поверил его угрозам. «Но он поверил мне — на 10%»,— слышно на записи. Американская сторона пока публикацию CNN не комментировала.

Лусине Баласян