На Дону в 11 районах зафиксированы случаи заражения клещевыми инфекциями

В 11 районах Ростовской области зафиксировали случаи заражения клещевыми инфекциями. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, Крымскую геморрагическую лихорадку (КГЛ) обнаружили в Ростове-на-Дону и Волгодонске, а также в следующих районах: Дубовском, Песчанокопском, Красносулинском, Мартыновском, Мясниковском, Сальском, Зимовниковском, Семикаракорском и Октябрьском районах. Лихорадку Ку нашли в Сальском, Песчанокопском, Ремонтненском и Дубовском районах, а случаи заболевания иксодовым клещевым боррелиозом — в Ростове-на-Дону, Батайске, Новошахтинске и Морозовском районе.

Инфицировали произошло из-за укуса клещами или при уходе за животными (КРС, МРС, собаки).

Управление направило в адрес глав вышеперечисленных районов требования о необходимости незамедлительного выполнения противоклещевых мероприятий.

Мария Хоперская