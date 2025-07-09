Брокер ВТБ подтвердил арест акций миноритариев «Южуралзолота»

Депозитарий ВТБ (MOEX: VTBR) исполнил решение суда по аресту акций «Южуралзолота», в том числе у некоторых миноритариев. Об этом «РБК Инвестициям» сообщил председатель правления Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев.

Господин Херсонцев заявил, что арест на бумаги наложен на основании решения суда о передаче активов «Южуралзолота» в собственность государства. По его мнению, депозитарий трактовал формулировку «арестовать акции» не в пользу миноритарных акционеров, поэтому под арест попали все акции, а не только мажоритариев.

Позднее брокер ВТБ подтвердил арест бумаг, причиной названы обеспечительные меры. В комментарии пресс-службы ВТБ для «РБК Инвестиций» сказано, что «банк осуществил перевод ценных бумаг ПАО «ЮГК» на отдельный раздел счета депо». Если в банк поступят новые документы, предусматривающие «изменение ранее установленных ограничений», бумаги «будут автоматически возвращены на торговый раздел счета».

3 июля суд наложил обеспечительные меры на «Южуралзолото» и 10 других компаний, принадлежащих зампредседателя Челябинского заксобрания Константину Струкову. У предприятий изъяли активы общей стоимостью в 200 млрд руб. После этого Банк России приостановил торги акциями «Южуралзолота». Генпрокуратура считает, что депутат получил контроль над компаниями с помощью своего положения и в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Депутат попался на вылете».