ЦБ назвал приостановку торгов акциями «Южуралзолота» временной

Зампред Банка России Филипп Габуния сообщил, что регулятор приостановил торги акциями «Южуралзолота» из-за высокой волатильности. По его словам, это временная мера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В связи с ситуацией, когда возникла очень высокая волатильность на данные бумаги и потенциальные очень высокие потери неоправданные инвесторов, мы приняли решение временно приостановить торги данным инструментом, дабы дать рынку успокоиться»,— сказал господин Габуния журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Пресс-служба «Южуралзолота» также сообщила, что компания поддерживает контакт с Банком России по вопросам защиты интересов миноритариев. В компании напомнили, что за два дня объем торгов вырос боле чем в десять раз, а капитализация «Южуралзолота» снизилась на 20%.

2 июля сотрудники ФСБ и СКР провели обыски в офисах «Южуралзолота». На следующий день Генпрокуратура подала в суд иск с требованием изъять активы компании. Надзорное ведомство считает, что глава «Южуралзолота» Константин Струков получил контроль над бизнесом незаконно. Утром 4 июля Мосбиржа и СПБ Биржа приостановили торги акциями «Южуралзолота».

Подробнее — в материале «Ъ» «В золоте нашли коррупцию».