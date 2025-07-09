Названы самые дефицитные строительные профессии на Кубани

Наиболее востребованными рабочими специальностями в строительной сфере являются: слесарь, монтажник, электромонтер, сварщик, каменщик, арматурщик, бетонщик, плотник, штукатур, маляр. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в региональном департаменте строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Но также в строительстве всегда есть необходимость в специалистах и служащих, таких как: инженер, производитель работ (прораб), мастер строительных и монтажных работ, бухгалтер, геодезист, электрик участка и другие»,— отметили в департаменте.

Согласно официальной статистике, всего в строительной отрасли Краснодарского края заняты около 284,6 тыс. человек, что составляет 10% от общего числа занятых в крае. По состоянию на июнь 2025 года, на портале «Работа в России» зарегистрировано свыше 80 тыс. вакансий от работодателей региона, из которых 8 тыс. приходится на строительную сферу. Большая часть предложений — рабочие специальности, их доля составляет 90%, то есть примерно 7 тыс. позиций.

Наталья Решетняк