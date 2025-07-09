Кубань готовит 2,5 тысячи целевых мест в вузах для решения кадровых вопросов

В 2025 году в вузах Кубани предусмотрено 2,5 тыс. целевых мест, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Набор абитуриентов ведут 46 вузов и 137 колледжей и техникумов региона. Наиболее востребованные направления — технические специальности, инженерия, современные технологии, сельское хозяйство, социальная сфера. Сегодня мы ведем масштабное строительство соцобъектов, возводим рекордное количество школ и детсадов. Нам нужны воспитатели, педагоги, медицинские работники. Для этого предусматриваем целевое обучение — в 2025 году таких мест в вузах края почти 2,5 тыс.»,— поделился господин Кондратьев.

Для удобства абитуриентов на платформе «Госуслуги» сделан сервис, который помогает выбрать наиболее подходящую специальность и учебное заведение, учитывая такие критерии, как баллы ЕГЭ, местоположение вуза, форма обучения, наличие общежития и военной кафедры.

С полным списком вузов, колледжей и техникумов можно ознакомиться на сайте регионального министерства образования и науки.

Софья Дарманьян