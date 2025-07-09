Мишустин обсудил с главой «Роскосмоса» будущий нацпроект на 4 трлн рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с гендиректором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым реализацию нацпроекта «Космос» стоимостью 4 трлн руб. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства.

Финансирование рассчитано до 2036 года и будет поделено между восемью федпроектами. Деньги направят на поддержание конкурентоспособности российской космической отрасли в производстве ракет-носителей и спутников.

В планы «Роскосмоса» входит развитие ракеты «Амур» с возвращаемой первой ступенью. В качестве топлива носитель будет использовать метан. Также совместно с Казахстаном реализуется проект «Байтерек». Иностранные партнеры подготовят к декабрю 2025 года стартовый стол для запуска «Роскосмосом» новой ракеты «Союз-5».

Согласно сообщению правительства, один из операторов планирует развернуть орбитальную спутниковую группировку из более чем 300 аппаратов. В конце 2025 года ожидается первый серийный запуск.

Михаил Мишустин попросил господина Баклакова предусмотреть возможность дополнительного внебюджетного финансирования, в частности привлечение частного бизнеса к производственным цепочкам отрасли.

Среди задач «Роскосмоса» оказалась и разработка отечественного космического софта: тяжелого ПО для моделирования процессов и инноваций в сфере ИИ.

Как писал «Ъ» в июне, «Роскосмос» планирует увеличить долю частных инвестиций в отрасль с 5% в 2024 году до 35% за десять лет и занять 28% мирового рынка пусковых услуг.

Подробнее о направлениях финансирования — в материале «Заправлены в бюджеты космические траты».