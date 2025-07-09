Россия впервые создаст орбитальную группировку из более чем 300 спутников

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что в России запускается серийное производство спутников. Один из операторов связи планирует создать орбитальную группировку с рекордным числом аппаратов.

«(Оператор) разворачивает группировку в более чем 300 аппаратов, — сказал господин Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным (цитата по «Интерфакс»). — И в конце текущего года также будет первый серийный запуск».

Глава «Роскосмоса» отметил, что прежде «группировки более 300 космических аппаратов РФ еще не создавала». Он также сообщил, что госкорпорация раcсчитывает на приход частных инвесторов в сферу дистанционного зондирования планеты. «Для государства затратно постоянно поддерживать» на орбите спутниковую группировку из десятков аппаратов оптической съемки, пояснил он. А «за счет привлечения частного капитала мы могли бы затратную часть "Роскосмоса" разгрузить», добавил Дмитрий Баканов.

Михаил Мишустин, в свою очередь, сообщил, что по новому нацпроекту правительство направит до 2036 года около 4 трлн рублей «на поддержание конкурентоспособности российской космической отрасли».