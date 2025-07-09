Мишустин поручил обдумать вовлечение частного бизнеса в проекты «Роскосмоса»

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главе «Роскосмоса» Дмитрию Баканову и Министерству финансов повысить экономическую эффективность предприятий космической отрасли. Особое внимание уделено привлечению частного бизнеса в производственные цепочки.

Михаил Мишустин подчеркнул, что вовлечение частного бизнеса может укрепить конкурентоспособность и привлечь внебюджетное финансирование. Он отметил, что интерес к космическим технологиям среди частных компаний весьма высок, передает «Интерфакс».

Дмитрий Баканов сообщил о планах привлечь частных инвесторов на рынок дистанционного зондирования Земли. Он отметил, что для государства затратно поддерживать орбитальную группировку из 30-40 аппаратов оптической съемки. Привлечение частного, по его словам, капитала поможет снизить затраты «Роскосмоса». Для этого предусмотрены средства на выкуп данных сервисов у государственных органов.