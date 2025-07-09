Отелло: Краснодар лидирует по доступности отелей среди других городов

Сервис бронирования отелей «Отелло» от 2ГИС подсчитал, сколько ночей в гостиницах разной категории можно провести в российских городах на среднюю зарплату. Наиболее доступные четырехзвездочные отели расположены в Краснодаре и Омске — здесь на среднюю зарплату по России можно забронировать номер на 18 ночей. Информация об этом опубликована в исследовании «Отелло».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Второе место по доступности четырехзвездочных отелей занимает Волгоград с 15 ночами. Третье делят Челябинск и Ростов-на-Дону с 14 ночами. Самые дорогие «четверки» находятся в Калининграде и Сочи (включая Адлер и Эстосадок) — там на среднюю зарплату можно позволить себе проживание в четырехзвездочной гостинице шесть ночей.

Среди десяти городов-лидеров по популярности наиболее доступные пятизвездочные отели находятся в Нижнем Новгороде — там можно прожить 11 ночей. Близкие показатели у Новосибирска и Краснодара — 10 ночей. Самые дорогие гостиницы этой категории расположены в Сочи, где туристы могут забронировать номер только на две ночи.

Трехзвездочные отели — вторая по популярности категория у путешественников. Дольше всего на среднюю зарплату можно остановиться в такой гостинице в Краснодаре — 26 ночей.

В отелях 1-2 звезды или без звезд средняя стоимость номеров ниже, и в некоторых городах на среднюю зарплату можно забронировать проживание на месяц. Из топ-10 популярных городов дольше всего получится пожить в Новосибирске — 30 ночей в отелях этой категории. Близкий результат показывает Краснодар — 29 ночей. Менее бюджетные варианты предлагает Сочи, где на среднюю зарплату можно забронировать номер в среднем на 12 ночей.

Алина Зорина