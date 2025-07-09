Руководителя агропредприятия на Кубани осудят за мошенничество на 6 млн рублей

На Кубани руководителя сельскохозяйственного предприятия обвиняют в незаконном получении свыше 6 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По версии следствия, для оформления субсидии фигурантка дела представила в профильное ведомство подложные документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в правоохранительных органах края, 38-летняя руководитель аграрной компании предоставила в органы государственной поддержки заведомо недостоверные сведения, которые позволили ей претендовать на получение субсидии на развитие сельскохозяйственного производства. После проверки и формального одобрения заявка была профинансирована, и на счета возглавляемого ею предприятия поступили более 6 млн руб.

Следствие установило, что фигурантка дела действовала умышленно: она оформила поддельные документы, подтверждающие якобы выполнение условий для получения бюджетной поддержки. По данным ведомства, никаких реальных работ по указанным направлениям компания не вела.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного сразу по нескольким статьям УК РФ, в том числе ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 (покушение на мошенничество). Материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.

«Ъ-Кубань» писал, что 46-летнюю директорa сельхозпредприятия из Славянска-на-Кубани обвиняют в присвоении 16,4 млн руб., полученных по договору займа с учредителем. Уголовное дело передано в суд, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) фигурантке дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Мария Удовик