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Директор сельхозфирмы на Кубани обвиняется в хищении 16,4 млн рублей

Директор сельскохозяйственного предприятия из Славянска-на-Кубани обвиняется в присвоении 16,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

46-летняя жительница Кубани, руководя агрофирмой, заключила соглашение о займе с учредителем и присвоила средства, принадлежавшие организации. Полученные деньги она потратила, не выполнив при этом условия договора.

Уголовное дело передано в суд. Обвиняемой грозит наказание до 10 лет лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Алина Зорина

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