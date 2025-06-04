Директор сельхозфирмы на Кубани обвиняется в хищении 16,4 млн рублей

Директор сельскохозяйственного предприятия из Славянска-на-Кубани обвиняется в присвоении 16,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

46-летняя жительница Кубани, руководя агрофирмой, заключила соглашение о займе с учредителем и присвоила средства, принадлежавшие организации. Полученные деньги она потратила, не выполнив при этом условия договора.

Уголовное дело передано в суд. Обвиняемой грозит наказание до 10 лет лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Алина Зорина