Во 2-ом Западном окружном военном суде зачитали приговор командиру отделения морской пехоты ВСУ Константину Бровчаку. Он со своими подчиненными участвовал в нападении на Курскую область в 2024 году. Военнослужащего признали виновным в теракте и приговорили к 16 годам строгого режима. Первые три года фигурант будет отбывать в тюрьме, сообщила военная прокуратура.

Суд установил, что боец ВСУ въехал в Суджанский район Курской области 3 ноября 2024 года. Он участвовать в удержании села Дарьино, где вместе с сослуживцами создал огневые позиции. Оттуда командир наблюдал за мирными жителями, действиями ВС РФ и другими населенными пунктами. Всю информацию он передавал своему командованию. Помимо этого, Бровчак запугивал гражданских и запрещал им эвакуироваться.

Злоумышленника задержали российские бойцы спустя четыре дня. До оглашения приговора украинец находился под арестом.

Ранее к длительному сроку приговорили украинского морпеха Владимира Поповича. Его взяли в плен в районе села Плехово, где мужчина занимался разведкой. 7 июля по 15 и 15,5 лет колонии получили два бойца ВСУ.

Никита Черненко