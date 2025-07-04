Морпеха ВСУ приговорили к 16 годам колонии за разведку в Курской области

Главного сержанта отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Поповича признали виновным в теракте за участие в нападении на Курскую область. Как сообщила Главная военная прокуратура, 2-й Западный окружной военный суд приговорил мужчину к 16 годам колонии строгого режима. Первые четыре года он проведет в тюрьме.

Морпех вошел в Суджанский район Курской области в декабре 2024 года. Там он проследовал в село Плехово, рядом с которым начал обустраивать и укреплять наблюдательно-огневую позицию. На протяжении дня боец ВСУ наблюдал за местностью и сообщал о действиях ВС РФ. Также он мешал мирным жителям эвакуироваться из села.

Вечером российские военнослужащие взяли украинские позиции штурмом. Владимир Попович сдался в плен, с того момента он находился под арестом.

Накануне к 13 годам строгого режима приговорили члена экипажа украинского БМП «Бредли». Его машина высаживала подкрепление и забирала раненых бойцов ВСУ в селе Веселое в Глушковском районе. Фигуранта взяли в плен после того, как БПМ подорвалась на мине и военнослужащего контузило.

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко