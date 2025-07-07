Военный суд приговорил двух бойцов ВСУ за нападение на Курскую область

2-й Западный окружной военный суд вынес решение по уголовному делу против двух бойцов ВСУ: Максима Старинца и Юрия Синькевича. Их признали виновными в совершении теракта в Курской области. Осужденным назначили 15 и 15,5 лет колонии строгого режима соответственно. Первые четыре года срока фигуранты проведут в тюрьме.

Военнослужащие участвовали в нападении на Курскую область. Как рассказали в Главной военной прокуратуре, в начале ноября злоумышленники в составе групп ВСУ въехали в Суджанский район. Там мужчины проследовали на позиции в городе Суджа и селе Ольговка в Кореневском районе.

Украинцы занимались разведкой и запугиванием мирных жителей, не давали эвакуироваться гражданским, а также мешали работе властей. Обоих фигурантов задержали бойцы ВС РФ 19 ноября. С того момента злоумышленники находились под арестом.

4 июля к 16 годам колонии приговорили морпеха ВСУ, занимавшегося разведкой в районе села Плехово в Суджанском районе. Он сдался в плен после того, как российские военнослужащие взяли позиции штурмом. Ранее 13 лет строгого режима получил член экипажа украинского БПМ .

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко