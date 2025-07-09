По факту обстрела курского пляжа заведено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам атак ВСУ на гражданские объекты в Курской области, включая городской пляж в Курске. Об этом сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. Обстоятельства обстрелов легли в основу уголовных дел о террористических актах (ст. 205 УК РФ). Идет работа с очевидцами преступлений и пострадавшими мирными жителями, назначен ряд судебных экспертиз.

8 июля 2025 года украинские военнослужащие с помощью БПЛА атаковали городской пляж в Курске. Погибли три человека, семь ранены, включая пятилетнего ребенка. На месте найдены фрагменты беспилотника и поражающие элементы, уточнили в СКР.

И. о. мэра Курска Сергей Котляров сегодня добавил, что комиссия, состоящая из представителей окружных администраций, городской инспекции ЖКХ, Фонда капитального ремонта и управления по делам ГО и ЧС, составит необходимые акты. Так как инцидент произошел на пляже, серьезных повреждений в жилых домах не зафиксировано: разбито лобовое стекло автомобиля, посечены деревья.

Немного позднее, в ночь на 9 июля, ВСУ ударили по одному из корпусов Рыльской центральной районной больницы (ЦРБ), зданиям скорой помощи и компании «Агрофирма Рыльская». Пострадали две мирных жительницы. По данным врио губернатора Александра Хинштейна, повреждены здание скорой помощи, гараж ЦРБ, патологоанатомическое и инфекционное отделения, здание ремонтной мастерской, магазин, хлебозавод, административное здание агрофирмы — выбиты окна, посечены фасады и крыши, огонь повредил внутренние помещения. Из-за взрывной волны в нескольких частных и многоквартирных домах выбило окна. Также нарушены линии электропередач.

В Глушковском районе дрон атаковал территорию частного дома в селе Карыж. Пострадал находившийся на ней пожилой мирный житель.

Анна Швечикова