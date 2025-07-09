Количество пострадавших при атаке на пляж в Курске выросло до семи

До семи выросло количество раненных при атаке ВСУ на пляж «Городской» в Курске. Шестерых их них доставили в областную больницу. Как сообщил врио губернатора Александр Хинштейн, трое их них, в том числе пятилетний мальчик, находятся в тяжелом состоянии.

По словам главы региона, ребенок находится в реанимации с тяжелыми ожогами. Его готовятся перевести в Москву. Очевидцы рассказали, что во время атаки мальчик закрывал собой маму. Еще один раненый в момент удара шел мимо пляжа. Он услышал крики курян и бросился им на помощь — в этот момент взорвался боеприпас.

Об атаке на пляж в облцентре стало известно около полуночи. Сначала сообщалось о четверых пострадавших, затем Александр Хинштейн уточнил, что в результате нее погибли три человека. Позднее стало известно, что один из них — сотрудник Росгвардии.

UPD: пятилетнего мальчика с мамой перевели на лечение в столицу. По словам господина Хинштейна, реанимобиль доставит их в НИИ имени Сперанского.

Алина Морозова