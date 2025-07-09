Две курянки пострадали при атаках ВСУ на больницу и агрофирму

В результате ночных атак БПЛА на Рыльск Курской области пострадали 30-летняя и 51-летняя женщины. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Первая пострадавшая получила резаную рану груди. В состоянии средней степени тяжести ее отправили в областную больницу. У второй курянки диагностировали ранение правого бедра, ушиб мягких тканей правового колена. Она будет проходить лечение амбулаторно.

Под удар беспилотников ночью попали инфекционный корпус Рыльской ЦРБ и здание скорой помощи. В результате было нарушено остекление строений, горела кровля. Еще один пожар произошел в административном здании ЗАО «Агрофирма Рыльская» (входит в кондитерский холдинг «Объединенные кондитеры»), которое также подверглось атаке БПЛА.

Около полуночи стало известно об атаке ВСУ на пляж в Курске, в результате которой три человека погибли и семеро пострадали. Шестеро раненых, в том числе пятилетний ребенок, находятся в больнице.

Алина Морозова