При ударе ВСУ по пляжу в Курске погибли три человека, шестеро ранены

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн опубликовал уточненную информацию о последствиях атаки ВСУ на пляж в облцентре. По его данным, в результате погибли три человека, они скончались на месте. Еще шестеро мирных жителей были ранены.

Изначально сообщалось о четверых пострадавших, в том числе ребенке, которых доставили в больницы. Еще двоих курян также госпитализировали: у одного из них выявили осколочное ранение плеча, у другого — травму ребер и осколочные ранения.

По данным и. о. мэра Сергея Котлярова, на пляже упали обломки сбитого системой ПВО беспилотника. На месте работают оперативные службы.

Алина Морозова