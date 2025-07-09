обновлено 00:00 , 09.07
При ударе ВСУ по пляжу в Курске погибли три человека, шестеро ранены
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн опубликовал уточненную информацию о последствиях атаки ВСУ на пляж в облцентре. По его данным, в результате погибли три человека, они скончались на месте. Еще шестеро мирных жителей были ранены.
Изначально сообщалось о четверых пострадавших, в том числе ребенке, которых доставили в больницы. Еще двоих курян также госпитализировали: у одного из них выявили осколочное ранение плеча, у другого — травму ребер и осколочные ранения.
По данным и. о. мэра Сергея Котлярова, на пляже упали обломки сбитого системой ПВО беспилотника. На месте работают оперативные службы.