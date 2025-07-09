Пляжи Сочи признаны безопасными для купания и отдыха

Лабораторные исследования подтвердили, что сочинские пляжи безопасны для купания. В этом году проверили около 4 тыс. проб морской воды и грунта с пляжей более чем из 130 точек, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФТ Сириус Фото: пресс-служба ФТ Сириус

В Сочи усилили контроль пляжных территорий. На суше ежедневно работают мониторинговые группы, а в акватории — водолазы. По словам мэра, локально фиксируются единичные утечки с маломерных судов из-за технической неисправности или из-за небрежного отношения к их обслуживанию.

«Вместе с ГИМС и природоохранной прокуратурой работаем по выявлению и оперативному устранению таких ситуаций. Серьезного вреда экологии такие случаи не наносят»,— заявил Андрей Прошунин.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Сочи на фоне аномальной жары прогнозируют резкое ухудшение погодных условий к концу недели. Приближение холодного фронта может вызвать сильные грозы, ливни и смерчи над акваторией Черного моря.

Алина Зорина